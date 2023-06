Bayern-Profi Ryan Gravenberch macht Zukunft von Gespräch mit Tuchel abhängig

Der niederländische Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch vom FC Bayern will keine weitere Saison wie die vergangene erleben. Ein Gespräch mit Trainer Thomas Tuchel soll Klarheit bringen.

Der 21-Jährige kam in seiner ersten Saison in München nicht über den Status des Ergänzungsspielers hinaus. Startelfeinsätze gab es für Gravenberech nur gelegentlich. In der kommenden Spielzeit will er auf jeden Fall mehr spielen, wie der Spielmacher im Gespräch mit "De Telegraaf" betont: "Ich will mehr spielen. Am liebsten bei den Bayern. Andernfalls bei einem anderen Klub, wo ich zu 100 Prozent spiele. Das ist mein Plan."

Gravenberch sucht das Gespräch mit Tuchel: "Ich will kein weiteres Jahr wie das letzte haben. Ich werde in den kommenden Wochen mit dem Trainer sprechen und dann sehen wir weiter."

Der Youngster steht bei den Bayern bis 2027 unter Vertrag. Eine Leihe oder gar ein definitiver Abgang in diesem Sommer scheinen nicht komplett ausgeschlossen. In der Vergangenheit soll etwa der FC Liverpool Interesse an einem Engagement des Jung-Nationalspielers gezeigt haben.

psc 14 Juni, 2023 14:38