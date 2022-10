Die Bayern-Profis haben drei Kritikpunkte an Trainer Julian Nagelsmann

Der FC Bayern hat in der Bundesliga einen holprigen Saisonstart an den Tag gelegt. Nach neun Spielen stehen lediglich vier Siege zu Buche. Aus der Mannschaft gibt es Kritik an Trainer Julian Nagelsmann.

Dieser bereitet seine Mannschaft laut «Sport Bild» zwar jeweils akribisch auf den nächsten Gegner vor und stellt die Mannschaft vor den Partien gut ein, doch während des Spiels reagiert er zuweilen zu wenig auf den Spielverlauf und kann nicht die notwendigen Impulse setzen, wie einige Spieler finden. Dabei ist auch von fehlenden taktischen Massnahmen die Rede.

Innerhalb der Mannschaft werden angeblich auch die Ein- und Auswechslungen von Nagelsmann kritisch beäugt. In dieselbe Richtung geht auch das Monieren an der Aufstellung vor den Spielen. Nicht alle Spieler sind mit ihren Einsatzzeiten zufrieden. Auch die Rotation oder teilweise fehlende Rotation sind Gesprächspunkte. Diesbezüglich hat es jeder Bayern-Coach schwer. Insbesondere wenn die Resultate nicht stimmen.

One-Man-Show an der Seitenlinie

Angeblich sorgt auch das Verhalten von Nagelsmann an der Seitenlinie für Diskussionen. Der extravagante Kleidungsstil habe der 35-Jährige bereits angepasst. Angeblich werfen ihm einige Stars aber einen «Hang zur One-Man-Show» vor, wie die «Sport Bild» berichtet.

Der Chefcoach hat auf einige Kritikpunkte bereits reagiert. So soll er inzwischen deutlich mehr Einzelgespräche als in der Vorsaison führen. Die Spieler würde er mehr in die Prozesse und Entscheidungen einbinden.

Einig waren sich Spieler und Mannschaft hingegen bei der Durchführung häufigerer und intensiverer Coronatests, die in jüngster Vergangenheit bei mehreren Spielern positiv ausfielen.

psc 12 Oktober, 2022 09:53