Bayern-Profis Müller & Tolisso verletzten sich bei Nationalelf

Die beiden Bayern-Profis Thomas Müller und Corentin Tolisso sind aus den Camps ihrer jeweiligen Nationalmannschaften abgereist und kehren nach München zurück.

Wie der deutsche Rekordmeister mitteilt, fällt Müller mit Adduktorenproblemen für die anstehenden WM-Qualispiele aus. Er wird am Donnerstag wieder in München erwartet. Tolisso ist bereits zurück an der Säbener Strasse. Der Franzose kämpft mit muskulären Problemen in der Wade.

Wie lange das Duo ausfällt, ist noch unklar.

ℹ️ @esmuellert_ und @CorentinTolisso reisen verletzungsbedingt vorzeitig von ihren Nationalmannschaften ab. Alle Infos: https://t.co/7LS9b8cyv7 — FC Bayern München (@FCBayern) September 1, 2021

psc 1 September, 2021 16:44