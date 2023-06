Die Bayern befassen sich wieder mit Rasmus Højlund & Niclas Füllkrug

Die Suche nach einem neuen Mittelstürmer läuft beim FC Bayern weiter. Da die Topkandidaten Randal Kolo Muani und Victor Osimhen sehr teuer sind, werden auch Alternativen ins Visier genommen. Rasmus Højlund und Niclas Füllkrug werden erneut ins Spiel gebracht.

Beide wurden bereits in der Vergangenheit als Kandidaten beim deutschen Rekordmeister genannt. Der 20-jährige Däne Rasmus Højlund wechselte erst vor Jahresfrist von Stum Graz in die Serie A zu Atalanta und konnte sich da in Szene setzen. Laut "Bild" ist er in München weiterhin ein Kandidat.

Genauso wie auch Nationalspieler Niclas Füllkrug, mit dem sich der Ausschuss Sport ebenfalls befasst. Der 30-jährige Angreifer steht bei Werder Bremen bis 2025 unter Vertrag.

Im Gespräch ist bei den Bayern zudem auch der portugiesische Nationalspieler Gonçalo Ramos (21) von Benfica. Der Youngster könnte letztlich allerdings zu teuer sein.

psc 19 Juni, 2023 15:11