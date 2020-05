Bayern, Real & Inter veranstalten Solidaritäts Cup 2021

Der FC Bayern, Real Madrid und Inter Mailand organisieren im kommenden Jahr zur Unterstützung des Medizin-Sektors einen Europäischen Solidaritäts Cup.

In München, Madrid und Mailand wird dazu jeweils eine Partie stattfinden. “Die Corona-Pandemie hat auch Europa schwer getroffen”, sagt Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. “Wir haben durch viele Champions-League-Spiele zu vielen Klubs sehr gute Beziehungen aufgebaut, mit einigen haben wir Freundschaft geschlossen. Wir in Deutschland haben bei allem Leid und allen Problemen vielleicht das Glück, dass sich unser Gesundheitssystem in dieser Krise belastbar zeigt. Auch wir haben allerdings die furchtbaren Bilder aus Italien und Spanien gesehen, beide Länder hat es in Europa mit am härtesten getroffen. Zu beiden Ländern haben wir Deutschen eine ganz besondere Beziehung, Italien zählt wie Spanien zu unseren bevorzugten Urlaubszielen.”

Wann die Spiele des Europäischen Solidaritäts Cup genau ausgetragen werden, hängt noch von der genauen Terminplanung im kommenden Jahr und auch davon ab, wann wieder vor Zuschauern gespielt werden kann. Geplant sind die Partien Real gegen Inter, Inter gegen den FC Bayern sowie Bayern gegen Real.

“Insbesondere Schwestern, Pfleger und Ärzte leisten in dieser Zeit Herausragendes für die Gesellschaft”, sagt Rummenigge. “Dem wollen wir Rechnung tragen, deshalb heisst es ja auch “Fussball für Helden”. Der FC Bayern wird 5’000 Schwestern, Pfleger und Ärzte in die Allianz Arena zum Spiel gegen Real Madrid einladen. Wir, die drei Vereine, wollen diesen Helden unsere Anerkennung, unseren Respekt und Dank zeigen.”

psc 19 Mai, 2020 15:57