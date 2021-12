Bayern-Rückkehr für Ivan Perisic kein Thema

Ivan Perisic lässt seine Zukunft bei Inter Mailand weiterhin offen. Ein Rückwechsel zum FC Bayern ist entgegen verbreiteter Informationen kein Thema.

Wie Ivan Perisic die wohl letzten Jahre seiner Karriere gestalten wird, ist weiterhin offen. Laut dem Insider Fabrizio Romano ist zumindest eine Rückkehr zum FC Bayern keine Option für den Kroaten. Dagegen soll Inter Mailand bald eine Entscheidung darüber treffen, ob Perisics auslaufender Vertrag verlängert werden soll oder nicht.

Der “Corriere dello Sport” hatte in dieser Woche berichtet, dass Perisic am liebsten zum deutschen Rekordmeister zurückkehren würde. In der bayrischen Landeshauptstadt spielte der Vize-Weltmeister in der Saison 2019/20 auf Leihbasis.

“Wir können keine Verträge in Millionenhöhe ausstellen, aber wenn sie bleiben wollen, denke ich, dass wir weitermachen können und eine Einigung finden können”, sagte Inter-Manager Giuseppe Marotta kürzlich über die möglichen Verlängerungen mit Perisic und Marcelo Brozovic.

aoe 11 Dezember, 2021 12:17