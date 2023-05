Bayern-Rückkehr? Sabitzer hat bislang keinen Kontakt zu Tuchel

Marcel Sabitzer ist für die zweite Saisonhälfte vom FC Bayern an Manchester United ausgeliehen. Ob er im Sommer wieder nach München zurückkehrt, ist fraglich. Noch weiss der Österreicher überhaupt nicht, ob und wie der neue Trainer Thomas Tuchel mit ihm plant.

In einem Interview mit «Sky» sagt der 29-jährige Mittelfeldspieler, dass er sich bislang nicht mit dem Bayern-Coach unterhalten hat. Und dies aus Gründen. «Also bis jetzt gab es natürlich keinen Kontakt, weil bei denen sehr viel los ist und bei uns auch», sagt Sabitzer und führt aus: «Jeder ist fokussiert auf seine Aufgabe. In welche Richtung es gehen wird, das wird man alles in Ruhe analysieren und bereden.»

Der Spielmacher hat in Manchester sofort Anschluss gefunden und fühlt sich im Verein sehr wohl. Einiges deutet darauf hin, dass er gerne über diese Saison hinaus bei den Red Devils bleiben möchte. Auch Trainer Erik ten Hag betont, dass er mit dem Mittelfeldprofi sehr zufrieden sei. Letztlich müssen sich die Vereine aber über die Ablösemodalitäten finden. Eine Kaufoption besteht nicht.

psc 4 Mai, 2023 13:46