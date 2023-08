Die Bayern haben bei Ryan Gravenberch eine klare Tendenz

Die Situation von Ryan Gravenberch beim FC Bayern ist gelinde gesagt nach wie vor kompliziert. Der 21-Jährige kommt an der starken Konkurrenz im Mittelfeldzentrum (u.a. Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Konrad Laimer) nach wie vor nicht vorbei. Dennoch möchten ihn die Bayern nicht abgeben.

Grundsätzlich hat der Spielmacher in einigen Interviews bereits klargestellt, dass er nach einem schwierigen ersten Jahr in München unbedingt mehr Spielpraxis erhalten möchte. Derzeit sieht es nicht so aus, als ob ihm diese Bayern-Coach Thomas Tuchel gewähren wird, sofern seine Konkurrenten fit sind. In den ersten beiden Pflichtspielen in dieser Saison stand Gravenberch jedenfalls null Minuten auf dem Platz.

Für den jungen Niederländer gibt es hochkarätige Interessenten, unter anderem aus der Premier League (ManUtd & Liverpool). Gemäss "The Athletic" möchte die Bayern-Klubleitung Gravenberch dennoch lieber im Team halten. Anders sieht dies offenbar bei Tuchel aus: Dieser würde Gravenberch durchaus abgeben (lassen), wenn er dafür einen klassischen Sechser für die defensive Absicherung erhält.

Entscheidend wird nun auch sein, ob Gravenberch selbst bis zum Transferschluss am 1. September doch noch auf einen Wechsel drängt oder die Situation akzeptiert.

psc 22 August, 2023 14:57