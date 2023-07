Bayern-Stürmer Sadio Mané winken bei den Saudis 75 Millionen

Der saudische Verein Al-Ahli will Bayern-Stürmer Sadio Mané unbedingt unter Vertrag nehmen und lockt den Senegalesen mit einem horrenden Salär.

Laut "Sports Zone" wink Mané ein Jahresgehalt zwischen 23 und 25 Mio. Euro. Al-Ahli will ihn für insgesamt drei Jahre unter Vertrag nehmen. Noch befinden sich die Gespräche in der Anfangsphase. Laut "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg gab es auch noch kein konkretes Angebot an die Bayern. Die Münchner sollen für Mané mindestens 30 Mio. Euro fordern. Der Torjäger, der in München auf eine schwierige erste Saison zurückblickt, ist noch zwei weitere Jahre an den deutschen Rekordmeister gebunden.

Noch hat Mané keine klaren Signale abgegeben, wie er einem Wechsel nach Saudi-Arabien gegenübersteht.

psc 6 Juli, 2023 16:53