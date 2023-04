Die Bayern könnten Mané im Tausch für Osimhen anbieten

Der FC Bayern befasst sich bei der Suche nach einem neuen Mittelstürmer unter anderem mit Victor Osimhen. Ein Idee der Münchner könnte sein, Sadio Mané in einen Tausch einzubinden.

Der 31-jährige Senegalese kann seit seiner Ankunft in München im vergangenen Sommer nicht überzeugen und gilt als möglicher Transferkandidat. Laut «Sky» würden die Bayern durchaus gewillt sein, Mané in einem Tauschgeschäft für Osimhen nach Neapel zu schicken. Dadurch könnte die notwendige Ablösezahlung etwas gesenkt werden. Napoli soll für den nigerianischen Torjäger rund 159 Mio Mio. Euro fordern.

Dieser Preis scheint für den deutschen Rekordmeister aber utopisch zu sein. Napoli wiederum hat mit dem horrenden Gehalt von Mané, der in München zu den absoluten Spitzenverdienern zählt, zu hoch. Der Deal scheint also noch in weiter Ferne zu sein.

psc 25 April, 2023 10:05