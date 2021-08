Bayern-Schock: Manuel Neuer ist verletzt

Der FC Bayern muss vorerst auf seinen Kapitän und Goalie Manuel Neuer verzichten.

Wie die Münchner in einem sehr kurzen Statement mitteilen, hat sich der 35-Jährige beim Supercup-Sieg gegen Borussia Dortmund am Dienstag eine Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen. Neuer konnte am Donnerstag nicht trainieren. Wie lange er ausfällt, ist offen bzw. wird nicht kommuniziert. Nach Angaben der “Bild” ist sein Einsatz im Ligaspiel gegen den 1. FC Köln am Sonntag offen.

ℹ️ Kapselverletzung am Sprunggelenk – @Manuel_Neuer muss pausieren! Alle Infos: https://t.co/Vi1uENtM9T — FC Bayern München (@FCBayern) August 19, 2021

psc 19 August, 2021 11:44