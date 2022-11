Bayern soll intern über Moukoko nachgedacht haben

Der Vertrag von Youssoufa Moukoko läuft bei Borussia Dortmund zum Saisonende aus. Könnte er ausgerechnet beim Konkurrenten FC Bayern landen?

«Komm zu Bayern», sagte Manuel Neuer zu Youssoufa Moukoko am Samstag im Rahmen einer Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft. Moukoko erklärte kurz zuvor hinsichtlich seines bei Borussia Dortmund auslaufenden Vertrags: «Wir sind hier bei der Nationalmannschaft, nicht beim BVB. Ich fühle mich sehr wohl in Dortmund, auch mit dem Trainer-Team. Am Ende werde ich eine Entscheidung treffen, egal wie.»

Laut der «Bild» sollen sich die Entscheider beim FC Bayern tatsächlich mit dem 18-jährigen Stürmer vom BVB befasst haben. Allerdings soll der deutsche Rekordmeister derzeit keinen Bedarf an einem Transfer sehen und dementsprechend auch keinen Vorstoss planen. Stattdessen sei der Plan, den 17-jährigen Mathys Tel weiter zu fördern.

adk 20 November, 2022 17:34