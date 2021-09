Bayern-Star Alphonso Davies erneut verletzt: Rückreise nach München

Der 20-Jährige zog sich beim 1:1-Remis gegen die USA eine Verletzung am linken Knie zu und verpasst die WM-Qualipartie gegen El Salvador am Mittwoch. Wie der kanadische Verband mitteilt, reist Davies vorzeitig zurück nach München. Eine klare Diagnose zu seiner Verletzung steht noch aus.

Canada Soccer Announces Davies ruled out of Wednesday FIFA World Cup Qualifiers in Torontohttps://t.co/4Uww2ZX9dO#CANMNT pic.twitter.com/5MlcaPSvTm

— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) September 8, 2021