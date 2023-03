Bayern-Star Leroy Sané ist verletzt

Der FC Bayern bangt um Flügelflitzer Leroy Sané. Der 27-Jährige hat sich im Training eine Blessur zugezogen.

Am Montag ist Sané im Training mit den Reservisten umgeknickt. Trotz Schmerzen trainierte er erst einmal noch weiter. Am Dienstag fehlte er bei der Einheit mit der Mannschaft dann allerdings komplett. Laut «Bild» wurde eine Kapselverletzung im Sprunggelenk diagnostiziert.

Sané wird mehrere Tage ausfallen. Nicht nur das Ligaspiel gegen Stuttgart am Wochenende, sondern auch das Rückspiel im Champions League-Achtelfinale gegen Paris St. Germain in der kommenden Woche ist in Gefahr.

psc 1 März, 2023 16:29