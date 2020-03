Bayern-Star Thiago ist stinksauer

Bayern-Star Thiago Alcantara ärgert sich masslos darüber, dass er und seine Kollegen am Wochenende in der Bundesliga spielen sollen.

Auf Twitter verschafft der spanische Mittelfeldspieler seinem Ärger Luft: “Das ist verrückt. Hört auf rumzualbern und landet in der Realität. Seien wir ehrlich, es gibt viel wichtigere Prioritäten als irgendein Sport”, schreibt Thiago.

Die Deutsche Fussball Liga hat am Freitag verkündet, dass der Spieltag am Wochenende durchgeführt werden soll. Erst ab nächster Woche wird eine Unterbrechung des Spielbetriebs bis am 2. April angeregt. Die Bayern treffen am Samstagabend auswärts auf Union Berlin.

Eine etwas andere Sicht vertritt Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, wie er auf einer Pressekonferenz erklärte: “Wir haben in der Bundesliga noch keinen Fall, dass ein Spieler positiv getestet wurde. Das ist der Unterschied zu anderen Ligen oder Sportarten. Der Fussball kann helfen, dass bei all dieser Panik den Leuten etwas geboten wird, was sie gewohnt sind.”

This is crazy. Please stop fooling around and land on reality. Let's be honest, there are much more important priorities than any sport. — Thiago Alcantara (@Thiago6) March 13, 2020

psc 13 März, 2020 13:29