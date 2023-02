Bayern-Stars verpassen durch Niederlage freien Tag

Den Spielern des FC Bayern hätten in dieser Woche im Falle eines Siegs gegen Gladbach zwei trainingsfreie Tage gewunken. Dazu kommt es nun nicht.

Wie «Bild» berichtet, war Trainer Julian Nagelsmann dazu bereit, seinen Stars neben dem ohnehin trainingsfreien Montag auch am Dienstag frei zu geben, falls sie in Gladbach drei Punkte geholt hätten. Stattdessen verloren die Münchner allerdings mit 2:3. Und so müssen sie nun bereits am Dienstag wieder an der Säbener Strasse antanzen. Das nächste Pflichtspiel am kommenden Sonntag gegen Union Berlin wird sehr wichtig, liegen die Köpenicker in der Tabelle doch punktgleich auf Platz 3.

psc 20 Februar, 2023 11:58