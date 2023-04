Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting beim Arzt statt im Training

Bayern-Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting muss in dieser Woche bereits wieder kürzertreten.

Der 34-jährige Kameruner kam in den letzten beiden Partien wieder zum Einsatz, nachdem er zuvor über Rückenbeschwerden klagte. Wie die «Bild» berichtet, nahm Choupo-Moting am Donnerstag erneut nicht am regulären Mannschaftstraining teil. Stattdessen war er beim Arzt. Nähere Details sind noch nicht bekannt. Hinter dem Einsatz des Angreifers beim Ligaspiel beim SC Freiburg am Samstag steht aber wohl wieder ein Fragezeichen.

psc 6 April, 2023 15:33