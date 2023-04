Bayern-Stürmer Choupo-Moting kriegt Knieprobleme nicht in den Griff

Eric Maxim Choupo-Moting fällt beim FC Bayern wegen anhaltenden Knieproblemen erneut aus.

Der 34-Jährige verpasste wegen den Beschwerden bereits die Spiele gegen Freiburg und Manchester City. Am Donnerstag nahm er wieder am Mannschaftstraining teil, schon tags darauf fehlte Choupo-Moting allerdings bereits wieder. Und wie Bayern-Coach Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel gegen Hoffenheim bestätigt, steht der Mittelstürmer am Wochenende nicht zur Verfügung.

In den vergangenen Wochen machten Choupo-Moting verschiedene Verletzungsprobleme Sorgen. Auch wegen Rückenproblemen verpasste er bereits einige Spiele.

psc 14 April, 2023 13:49