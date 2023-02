Bayern-Stürmer Sadio Mané tritt nach Comeback auf die Bremse

Sadio Mané tritt nach seinem Comeback beim FC Bayern nach längerer Verletzungspause erst einmal auf die Bremse.

Der 30-jährige Senegalese will nichts überstürzen und sich langsam wieder an die Maximalbelastung herantasten. Beim 3:0-Sieg gegen Union Berlin stand er während einer halben Stunde auf dem Platz. In die Vollen will er nun noch nicht direkt, wie er nach dem Spiel klarstellt. «Es ist wichtig, die ganze Sache step by step anzugehen. Heute habe ich 30 Minuten gespielt. Vielleicht kann ich im nächsten Spiel 45 Minuten oder eine Stunde spielen», so Mané.

Natürlich ist die Startelf mittelfristig das Ziel. Bis zu seiner Verletzung stand der Sommerneuzugang in 21 von 23 Pflichtspielen in eben jener.

psc 27 Februar, 2023 15:10