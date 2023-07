Bayern-Stürmer Sadio Mané führt jetzt Gespräche mit Al Nassr

Sadio Mané könnte den FC Bayern nun doch in Richtung Saudi-Arabien verlassen.

Nachdem der 31-jährige Senegalese mit einem Abgang aus München lange zögerte, zieht er einen solchen nun offenbar doch in Erwägung. Gemäss einem Bericht von "The Athletic" führt seine Berateragentur Roof derzeit Verhandlungen mit Goran Vucevic, seines Zeichens Sportdirektor beim saudischen Klub Al Nassr. Von Seiten der Bayern hat Mané angeblich die Empfehlung erhalten, sich einem neuen Klub anzuschliessen. Der deutsche Rekordmeister möchte den Neuzugang des letzten Sommers von der Gehaltsliste streichen, nachdem dieser in seiner ersten Bayern-Saison nicht wie gewünscht zünden konnte.

Der aktuelle Vertrag Manés in München läuft bis 2025. Zu den Transfermodalitäten oder Vertragslaufzeiten ist bisher nichts bekannt.

psc 20 Juli, 2023 15:48