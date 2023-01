Das deutsche Bayern-Talent Justin Janitzek wechselt nach Italien

Innenverteidiger Justin Janitzek verlässt den FC Bayern und sucht in Italien eine neue Herausforderung.

Der 18-Jährige kommt in München aktuell in der 2. Mannschaft in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. Nun will er den nächsten Schritt tätigen. Laut Transferexperte Gianluca di Marzio schliesst sich Janitzek Serie A-Klub US Lecce an. Geplant sei eine Leihe mit Kaufoption. Am Mittwoch wird der Abwehrspieler den obligatorischen Medizincheck in Italien absolvieren.

Der Youngster stiess im Sommer 2018 von der Jugendabteilung des VfB Stuttgart zu den Bayern, hat dort den Sprung zu den Profis aber bislang nicht ganz geschafft. Neben ihm soll auch noch Bayern-Flügelstürmer Yusuf Kabadayi (18) im Fokus von Lecce stehen.

psc 24 Januar, 2023 16:12