Bayern-Trio darf Quarantäne verlassen – Süle noch nicht

Bayern-Profi Joshua Kimmich darf die angeordnete Quarantäne nach einem negativen PCR-Test genauso verlassen wie Serge Gnabry und Jamal Musiala. Niklas Süle muss sich hingegen noch gedulden.

Der Verteidiger wurde beim Aufenthalt bei der Nationalmannschaft in der letzten Woche positiv auf Covid-19 getestet. Er und Kimmich, Gnabry, Musiala sowie Eric Maxime Choupo-Moting (als enge Kontaktpersonen) mussten danach in Qaurantäne. Süle wies leichte Symptome auf und muss 14 Tage in häusliche Isolation. Er verpasst somit das Bayern-Spiel in Augsburg am Freitagabend. Die übrigen Profis konnten sich inzwischen “freitesten” und können ab sofort wieder mit dem Team trainieren. Choupo-Moting wird mit Kamerun im WM-Qualispiel gegen die Elfenbeinküste spielen.

psc 16 November, 2021 13:16