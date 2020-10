Bayern verhandelt wieder wegen Callum Hudson-Odoi

Der FC Bayern nimmt die Fährte des englischen Stürmers Callum Hudson-Odoi wieder auf.

Wie “Bild” und “Sport Bild” berichten, soll der 19-jährige Engländer per Leihe nach München wechseln. Sportvorstand Hasan Salihamidzic soll sich bereits in intensiven Verhandlungen mit dem FC Chelsea befinden, wo Hudson-Odoi bis 2024 unter Vertrag steht. Der Youngster wäre der vierte Stürmer für die Flügel, den sich Bayern-Trainer Hansi Flick so sehnlichst wünscht.

Bereits im Sommer und Winter 2019 befassten sich die Münchner mit dem Angreifer von Chelsea, der seinen Vertrag bei seinem Stammklub im September des vergangenen Jahres noch einmal verlängerte. Nach den Zuzügen von Timo Werner und Kai Havertz steht es um die Spielpraxis Hudson-Odois bei den Blues in den Topspielen aber eher schlecht. Eine Ausleihe könnte infrage kommen.

Einen definitiven Wechsel schliessen die Bayern hingegen aus. Dies wäre zu kostspielig und verhindert etwa Deals von Andrej Kramaric und Thomas Lemar, die wohl nur fix bzw. mit einer Kaufpflicht zu haben sind.

