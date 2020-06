Bayern-Verteidiger Lucas Hernandez führt Gespräche mit anderem Klub

Ein Abgang von Lucas Hernandez beim FC Bayern nach nur einem Jahr steht laut einem Medienbericht tatsächlich zur Debatte.

Nachdem “Fussballtransfers” bereits vor einiger Zeit berichtet hatte, dass der 24-Jährige einen Weggang aus München erwägt, bringt das Portal nun einen konkreten Klub ins Spiel: Demnach laufen Gespräche zwischen den Beratern von Lucas Hernandez und Paris St. Germain. Dort würde dem polyvalenten Abwehrspieler die Rolle als Nachfolger von Thiago Silva winken, der den Verein nach insgesamt acht Jahren verlassen muss. Angeblich würden sich die Bayern gesprächsbereit zeigen, sofern ein Verein annähernd die 80 Mio. Euro Ablöse bieten sollte, die die Münchner für den Weltmeister vor Jahresfrist an Atlético überwiesen.

In München hat Hernandez den Kampf um einen Stammplatz in seiner ersten Spielzeit nicht gewinnen können – auch weil er immer wieder von Verletzungsproblemen zurückgeworfen wurde. Trainer Hansi Flick betont zwar öffentlich, dass er vom französischen Nationalspieler eine sehr hohe Meinung hat, in der Viererkette setzte er zuletzt aber nicht auf diesen – sofern alle Spieler fit waren.

Der Bericht über einen möglichen Abgang bei den Bayern kontradiktiert mit anderen Aussagen, wonach sich der Verteidiger in München auf jeden Fall durchbeissen wolle. Die kommenden Wochen müssen zeigen, in welche Richtung der Weg Hernandez’ letztlich führt.

