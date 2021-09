Bayern vor dem Durchbruch: Serge Gnabry stimmt zu

Der FC Bayern bringt auch die Vertragsverlängerung mit Serge Gnabry wohl demnächst in trockene Tücher.

Nachdem sich mit Joshua Kimmich und Leon Goretzka zuletzt bereits zwei deutsche Nationalspieler langfristig an die Münchner gebunden haben, soll in Kürze auch Gnabry hinzukommen. Laut “Sport Bild” steht die Unterschrift des 26-Jährigen unter einen neuen Kontrakt unmittelbar bevor. Die Gespräche mit dem Flügelstürmer seien weit fortgeschritten, heisst es. Derzeit ist er bis 2023 verlängern. Goretzka bestätigt sogar, dass er seinen Kumpel gemeinsam mit Kimmich vom Verbleib überzeugen will: “Jo und ich haben einen guten Draht zu Serge, wir werden das schon mit ihm besprechen.”

psc 29 September, 2021 09:46