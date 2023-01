Bayern will Gladbachs Forderungen für Yann Sommer nicht erfüllen

Yann Sommer will dem Vernehmen nach gerne von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern wechseln. Doch es gibt ein Problem: Die Münchner wollen die Forderungen scheinbar nicht erfüllen.

Bislang soll der FC Bayern für Yann Sommer rund vier Millionen Euro bieten. Allerdings berichtet «Sport1», dass der deutsche Rekordmeister jene Offerte nicht sonderlich verbessern will. Borussia Mönchengladbach fordere hingegen aber mindestens acht Millionen Euro, da jener Betrag notwendig sei, um Sommers möglichen Nachfolger Jonas Omlin vom HSC Montpellier loszueisen.

Der Transfer-Poker um Sommer hält damit weiterhin an. Am Samstag stellte Borussia Mönchengladbachs Sportchef Roland Virkus im Gespräch mit der «Rheinischen Post» klar: «Wir werden Yann Sommer nicht abgeben. Das haben wir den Bayern auch so mitgeteilt.» Laut Bayerns Cheftrainer Julian Nagelsmann sei dies aber nur Teil der Strategie der Fohlen, die Ablöse für Sommer weiter hochzutreiben. Noch ist das letzte Wort nicht gesprochen.

adk 9 Januar, 2023 09:19