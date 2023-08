Beckhams Real-Wechsel als Vorbild: Kane begründet Bayern-Wechsel

Harry Kane sprach am Sonntag auf einer Pressekonferenz über seinen Wechsel von Tottenham Hotspur zum FC Bayern. Dabei begründete der Rekordtransfer seine Entscheidung.

Mit einer Ablöse von über 100 Millionen Euro ist Harry Kane zum Rekordtransfer des FC Bayern avanciert. "Es ist eine Menge Geld. Ich hatte noch nicht die Zeit, mich damit zu beschäftigen. Es ist eine grosse Verantwortung, wenn ich ein Klub so viel Geld für dich ausgibt, dies auch zurückzubezahlen", erklärte der 30-jährige Stürmer, der zuvor für Tottenham Hotspur gespielt hatte, gegenüber den Medienvertretern in der Allianz Arena.

Kane betonte: "Ein grosser Teil meiner Entscheidung war, dass ich am Ende meiner Karriere nicht die Entscheidung bereuen wollte, niemals im Ausland gespielt zu haben. Ich erinnere mich daran, was der Wechsel von David Beckham zu Real Madrid für eine grosse Sache war."

Mit dem FC Bayern will der englische Nationalspieler nun vor allem eines: Titel gewinnen. "Bayern hat die Meisterschaft einige Male hintereinander gewonnen. Aber dennoch musst du daran anknüpfen. Wir wollen alle Titel gewinnen, die möglich sind. Wir wissen, dass es schwer wird – auch in der Champions League", so der Starangreifer.

adk 13 August, 2023 16:34