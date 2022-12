Pavard plant Abgang bei den Bayern – Verlängerung ausgeschlossen

Der französische Abwehrspieler Benjamin Pavard sieht seine mittel- und langfristige Zukunft nicht mehr beim FC Bayern.

Der 26-Jährige steht in München noch bis 2024 unter Vertrag, eine Verlängerung dieses Kontrakts ist aus seiner Sicht laut «Sport Bild» jedoch ausgeschlossen. Vielmehr wolle sich Pavard im kommenden Sommer neu orientieren und nach insgesamt sieben Jahren in der Bundesliga (drei in Stuttgart, vier in München) neue Wege gehen und ins Ausland wechseln.

Interessenten soll es geben. Unter anderem könnten sich Barça und Chelsea mit der Personalie befassen. Im Falle eines Transfers im kommenden Sommer winkt den Bayern noch eine Ablöse.

psc 14 Dezember, 2022 09:15