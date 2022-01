Benjamin Pavard in Spanien begehrt – so reagiert der FC Bayern

Bei beiden Madrider Klubs Real und Atlético bekunden beide Interesse am französischen Nationalspieler Benjamin Pavard vom FC Bayern. In München reagiert man gelassen.

Laut “Sky” ist ein vorzeitiger Abgang des 25-jährigen Verteidigers sogar noch in diesem Monat ausgeschlossen. Der Abwehrspieler ist im Defensivverbund des deutschen Rekordmeisters auf der rechten Abwehrseite oder der Innenverteidigung gesetzt und spielt auch für die Rückrunde eine wichtige Rolle. Sein Vertrag läuft noch bis 2024. Zumindest in diesem Monat gehen Real Madrid und Atlético leer aus. Im nächsten Sommer könnte es hingegen eine Option geben. Dann wird es bei den Bayern in der Abwehr wohl ohnehin zu Veränderungen kommen. Niklas Süle steht beispielsweise vor einem ablösefreien Abgang, da sein Vertrag an der Säbener Strasse nach dieser Saison ausläuft.

psc 3 Januar, 2022 15:37