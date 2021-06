Berater bestätigt Bayern-Interesse an Wijnaldum

Georginio Wijnaldum wechselt ablösefrei vom FC Liverpool zu Paris Saint-Germain. Zuvor zeigte auch der FC Bayern Interesse, wie nun sein Berater bestätigt.

Im “Here We Go Podcast” erklärte nun Georginio Wijnaldums Berater Humphry Nijman, wie der Abgang von Liverpool zustande kam. “Es begann relativ früh, im Januar zeigte Inter Mailand Interesse und kurz darauf rief mich der Sportdirektor von Juventus Turin an und signalisierte ebenfalls Interesse”, sagte Nijman.

Der Agent weiter: “Etwa zur gleichen Zeit nahm PSG-Sportdirektor Leonardo erstmals Kontakt zu mir auf. Wir wussten zudem, dass Ronald Koeman Georginio gerne nach Barcelona holen wollte. Und zu einem späteren Zeitpunkt zeigte dann auch Bayern München Interesse.” Der FC Bayern sah wohl von einem Transfer von Georginio Wijnaldum ab, da der Niederländer zwar ablösefrei aber durch sein Gehalt dennoch zu teuer gewesen wäre. Letztlich erhielt PSG den Zuschlag.

adk 20 Juni, 2021 16:45