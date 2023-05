Berater bestätigt: Mathys Tel bleibt definitiv bei den Bayern

Mathys Tel wird auch in der nächsten Saison definitiv für den FC Bayern auflaufen und nicht an einen anderen Verein ausgeliehen.

Dies bestätigt sein Management in einem Statement gegenüber der «tz»: «Mathys wird in München bleiben, egal was passiert.» Der 18-jährige Franzose wechselte im vergangenen Sommer für 20 Mio. Euro von Stade Rennes zum deutschen Rekordmeister. Seither hat er vor allem die Rolle als Joker inne. Tel hat aber ganz klar das Ziel, sich in München durchzusetzen. «Wenn du ein Schlüsselspieler in München sein willst, musst du dich in München verbessern und kämpfen», führen seine Berater aus.

Ein Leihgeschäft ist also vorderhand nicht geplant. Tels Vertrag an der Säbener Strasse läuft erst einmal bis 2025.

psc 9 Mai, 2023 19:32