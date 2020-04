Der neue Berater von Leroy Sané spricht über Zukunft

Seit dem 1. April ist offiziell die Agentur LIAN Sports für die Beratung von Leroy Sané zuständig. Mit Damir Smoljan äussert sich nun erstmals ein Vertreter der neuen Berater zur aktuellen Situation und Zukunft des deutschen Nationalspielers.

Die Zukunft des Flügelstürmers ist weiterhin ungewiss. Sein aktueller Vertrag bei Manchester City läuft bis 2021. Ein Wechsel bleibt aber möglich. Klar ist, dass bei einer Rückkehr in die Heimat nur ein Klub infrage käme: “Der FC Bayern ist der einzige Klub in Deutschland, den sich Leroy Sané als nächsten Karriereschritt vorstellen kann”, so der Berater gegenüber “Sport Bild”. “Dort sieht er die Voraussetzungen, um sein grosses Ziel, die Champions League zu gewinnen, erreichen zu können.”

Smoljan betont, dass Sané für den “nächsten Karriereschritt” bereit sei. Ausserdem führt er aus, dass es abgesehen von den Bayern auch weitere Interessenten gibt: “Zusammen mit ihm tauschen wir uns mit Manchester City aus, wie der nächste Schritt aussehen kann. Das grundsätzliche Interesse des FC Bayern ist ja kein Geheimnis. Aber auch andere absolute Spitzenvereine in ganz Europa haben uns bereits wegen Leroy kontaktiert.”

Den Spekulationen, wonach bei den Bayern der Charakter Sanés hinterfragt wird, setzt der Agent ein klares Ende: “Ich finde es erstaunlich, wie man den Charakter oder die Mentalität von Leroy infrage stellen kann. Da tut man ihm ohne Grund Unrecht. Aber wie man mir versichert hat, tut das beim FC Bayern auch niemand.”

Der 24-Jährige bleibt in München ein absoluter Wunschspieler. Zunächst wird aber das Ende der Coronakrise abgewartet, um dann auszuloten, ob ein Transfer im Sommer nun möglich ist.

psc 15 April, 2020 09:55