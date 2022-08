Bestätigt: Der FC Bayern bindet Salihamidzic bis 2026

Der Weg für die schon länger geplante Vertragsverlängerung von Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist frei.

Der Bayern-Aufsichtsrat hat am Montagabend getagt und sich unter anderem mit dieser Personalie befasst. Klubpräsident Herbert Hainer schlug eine Vertragsverlängerung mit Salihamidzic bis 2026 vor. Bislang ist der 45-Jährige bis 2023 gebunden. Der Präsidialausschuss hatte den neuen Kontrakt bereits durchgewunken, auch im Aufsichtsrat war man einhelliger Meinung. Die Arbeit des Sportvorstandes wird sehr positiv bewertet.

Präsidend Herbert Hainer sagt jüngst: “Ich bin da sehr zuversichtlich! Ich bin absolut zufrieden mit seiner Arbeit. Dem Hasan macht es auch unheimlich Spass. Auch, weil er jetzt die Anerkennung für seine Arbeit bekommt.”

Salihamidzic übt die aktuelle Funktion seit zwei Jahren aus, davor war er während drei Jahren Sportdirektor und davor Klubrepräsentant. Zwischen 1998 und 2007 lief er auch als Profi für die Bayern auf.

Insbesondere für die Arbeit in der aktuellen Transferperiode wird Salihamidzic von allen Seiten mit Lob überhäuft. In der Vergangenheit gab es aber mitunter auch schon heftige Kritik an ihm. Das Wichtigste ist jedoch, dass die Klubbosse mit ihm sehr zufrieden sind.

Update: Der FC Bayern bestätigt am späten Montagabend die Vertragsverlängerung mit Salihamidzic offiziell.

ℹ Der Aufsichtsrat der FC Bayern München AG hat auf seiner Sitzung am heutigen Montagabend einstimmig beschlossen, den Vertrag von Sportvorstand Hasan Salihamidžić um weitere drei Jahre bis zum 30. Juni 2026 zu verlängern. 📎 https://t.co/Vstg26bsA5 — FC Bayern München (@FCBayern) August 29, 2022

psc 29 August, 2022 22:25