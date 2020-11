Bestätigt: Kimmich wurde operiert und fällt lange aus

Der FC Bayern bestätigt die schwere Knieverletzung von Joshua Kimmich. Der 25-Jährige wurde sogar schon operiert.

Der Eingriff am rechten Aussenmeniskus wurde am Sonntagabend vorgenommen. Die Münchner rechnen derzeit damit, dass Kimmich im Januar wieder zur Verfügung stehen wird. In diesem Kalenderjahr wird der Mittelfeldspieler hingegen keine Einsätze mehr bestreiten.

Kimmich hatte sich beim 3:2-Sieg gegen Borussia Dortmund in der 36. Minute bei einem Foulspiel verletzt und musste ausgewechselt werden.

Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic sagt: “Wir sind froh, dass Joshua uns voraussichtlich in einigen Wochen wieder zur Verfügung stehen wird. Wir werden ihn bei seiner Reha bestmöglich unterstützen.”

psc 8 November, 2020 22:34