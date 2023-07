Bestätigt: Der VfB Stuttgart begrüsst Alexander Nübel

Der VfB Stuttgart bestätigt die Ankunft von Goalie Alexander Nübel.

Der 26-Jährige wechselt auf Leihbasis für die kommende Saison vom FC Bayern zu den Schwaben. Nübel erhält die Trikotnummer 33. Zuletzt war der Keeper während zwei Jahren (ebenfalls auf Leihbasis) für Monaco aktiv. Eine Rückkehr nach München kam für den Torhüter (noch) nicht infrage, da er dort nicht als Stammgoalie gesetzt wäre.

Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth sagt zum Transfer: "Für uns war immer klar, dass wir uns um Alexander Nübel bemühen werden, wenn sich eine entsprechende Gelegenheit dazu bietet. Alex ist ein hervorragender Torhüter, der sowohl in der Bundesliga als auch in den vergangenen Jahren in Monaco seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat. Wir freuen uns, dass sich Alex für den VfB entschieden hat und dass die Verhandlungen mit dem FC Bayern letztlich ein erfolgreiches Ende gefunden haben."

Nübel freut sich auf die neue Herausforderung: "Die Gespräche mit Fabian Wohlgemuth und Sebastian Hoeneß waren der ausschlaggebende Punkt dafür, dass ich mich für den VfB entschieden habe. Sie haben mir den Club, die Stadt und die tolle Stimmung im Stadion mit der großen Unterstützung durch die Fans nähergebracht. Ich freue mich sehr, jetzt beim VfB und zurück in der Bundesliga zu sein. Mit Waldemar Anton und Maximilian Mittelstädt habe ich bereits beim DFB zusammengespielt, gemeinsam mit ihnen und den anderen Spielern werde ich mich ab sofort bestmöglich auf eine hoffentlich erfolgreiche Saison vorbereiten."

psc 25 Juli, 2023 14:44