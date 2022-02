Bouna Sarr plant seinen Abgang beim FC Bayern

Der senegalesische Rechtsverteidiger Bouna Sarr kommt beim FC Bayern nach wie vor nicht im Zug. Im Hinblick auf den Sommer strebt er nun offenbar eine Veränderung an.

Bislang schloss der 30-jährige gebürtige Franzose einen Wechsel aus, obwohl er seit seiner Ankunft im September 2020 in München nie wirklich Tritt gefasst hat. Die erste Saison war von einer zwischenzeitlichen Verletzung geprägt und auch in dieser Spielzeit kommt er kaum zum Zug. Im Januar feierte er mit dem Senegal den Sieg des Afrika Cups. Seit seiner Rückkehr nach München wurde er in der Bundesliga aber zweimal nicht einmal für den Kader berücksichtigt. Im Sommer wird Sarr wohl trotz Vertrag bis 2024 seine Konsequenzen ziehen.

Laut der Münchner “tz” tendiert der Abwehrspieler zu einem Wechsel. Der frühere Marseille-Profi will in einer Mannschaft spielen, wo er wieder eine wichtigere Rolle einnimmt. An Interessenten wird es wohl nicht mangeln. Im Januar sollen mit der AS Roma, der FC Genua, OSC Lille und Girondins Bordeaux bereits verschiedene Klubs angeklopft haben. Damals schloss Sarr einen Transfer aber noch aus.

psc 25 Februar, 2022 15:20