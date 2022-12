Bayern-Profi Bouna Sarr kann 3 Monate nach Knie-OP wieder trainieren

Rechtsverteidiger Bouna Sarr konnte in dieser Saison noch kein einziges Spiel für den FC Bayern bestreiten. Jetzt gibt es vom 30-jährigen Senegalesen wieder positive Nachrichten.

Der Abwehrspieler konnte drei Monate nach einer Knie-Operation wieder ins Lauftraining zurückkehren. Der Eingriff wurde wegen Problemen mit der Patellasehne am linken Knie notwendig. Wie die «Bild» berichtet, joggte er auf dem Trainingsgeländer der Bayern an der Säbener Strasse am Dienstag während rund 30 Minuten mit kleinen Pausen und machte dabei einen glücklichen Eindruck.

psc 6 Dezember, 2022 15:48