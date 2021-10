BVB: Bleibt Erling Haaland? Rummenigge-Äusserung macht Hoffnung

Erling Haaland ist einer der begehrtesten Fussballer der Erde. Im Umfeld von Borussia Dortmund ist die Hoffnung somit gering, dass der BVB seinen Superstar halten kann. Es scheint aber nicht unmöglich, wie einem Beitrag von Karl-Heinz Rummenigge zu entnehmen ist.

Die Feierlichkeiten, die angeordnet werden, sollte Erling Haaland mindestens noch eine Saison für Borussia Dortmund auflaufen, würden wohl ungeahntes Ausmass annehmen. Ausgerechnet aus dem Dunstkreis des grössten Rivalen wird den schwarz-gelben Anhängern in Form des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, nun Hoffnung gemacht.

“Ich habe vor Kurzem mit meinem Ex-Kollegen Aki Watzke in München einen Espresso getrunken”, schreibt Rummenigge in seiner “Bild”-Kolumne über eine Verabredung mit dem BVB-Boss. “Er sagte mir, er wäre durchaus optimistisch, dass Haaland auch in der nächsten Saison noch für Borussia Dortmund spielen wird.”

Wie schon seit Längerem bekannt ist, ist in Haalands noch bis 2024 datiertem Vertrag eine Ausstiegsklausel implementiert, die sich auf einen Betrag zwischen 75 und 90 Millionen Euro belaufen soll. In den letzten Wochen ist von vielen Seiten auch ein Interesse des FC Bayern befeuert worden. Dort könnte Haaland auf Robert Lewandowski folgen, sollte dieser seinen Vertrag nicht verlängern.

Beide Superstars gemeinsam im bayrischen Fussballoutfit kann sich Rummenigge hingegen nicht vorstellen. “Lewandowski und Haaland in einer Mannschaft – das halte ich für Unfug, das geht nicht. Schon das System würde das nicht hergeben: Der Erfolg des FC Bayern liegt seit Louis van Gaals Zeiten in einem 4-2-3-1 begründet, mit zwei Flügelstürmern und einer zentralen Spitze. Haaland und Lewandowski können in diesem System nicht zusammen agieren”, so Rummenigge.

aoe 31 Oktober, 2021 12:01