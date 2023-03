BVB glaubt nicht an Ausfall von Jamal Musiala im Direktduell

Bayern-Profi Jamal Musiala musste den Zusammenzug mit der deutschen Nationalmannschaft in dieser und der nächsten Woche wegen eines Muskelfaserrisses im linken Oberschenkel absagen. Wie lange der 20-Jährige genau ausfällt, steht noch nicht fest. Im Lager von Borussia Dortmund rechnet man am 1. April aber mit ihm.

Dann gastiert der BVB zum Bundesliga-Spitzenspiel in der Allianz Arena. Laut «Bild» plant man in Dortmund vorderhand so, dass auf Bayern-Seite alle Top-Stars rechnet – also auch Musiala, der in dieser Saison erst ein Ligaspiel verpasst hat.

An der Säbener Strasse gibt es derweil noch ein weiteres Sorgenkind: Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting musste wegen seinen anhaltenden Rückenproblemen die Länderspielreis mit Kamerun absagen. Er hat bereits die letzten zwei Partien des deutschen Rekordmeisters verpasst.

psc 21 März, 2023 17:35