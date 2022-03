BVB-Wechsel im Sommer: So geht Nagelsmann nun mit Süle um

Niklas Süle wird den FC Bayern zum Saisonende gen Borussia Dortmund verlassen. Bayerns Trainer Julian Nagelsmann äusserte sich erneut dazu.

Ist das Verhältnis zwischen Julian Nagelsmann und Niklas Süle seit der Bekanntgabe des Wechsels zu Borussia Dortmund angespannt? Von wegen. Der Coach der Münchner erklärte am Freitag auf einer Pressekonferenz: “Das ist ein sehr viel diskutiertes Thema. Ich habe eine klare Meinung dazu: Beide Seiten unterschreiben einen Vertrag, der befristet ist. Es gibt Momente, in denen der Vertrag ausläuft. Beide Seiten müssen damit leben. Wenn der Spieler alles gibt, dass sein Arbeitgeber erfolgreich ist, soll er auch spielen. Du arbeitest am Ende immer noch mit dem Menschen zusammen.”

Der 34 Jahre alte Übungsleiter stellte klar: “Du kannst nicht bis Mitte Dezember predigen: ‚Niki, komm, gib Vollgas‘, und wenn er nicht verlängert, sagen: ‚Du bist ein Vollidiot, du spielst nicht mehr.‘ Das ergibt keinen Sinn. Deine Beziehung zum Spieler ist entweder echt oder sie ist nicht echt. Wenn sie nicht echt ist, dann setz ihn auf die Tribüne, und wenn sie echt ist, dann versuch ihn so lange auf deine Seite zu bringen, bis er wieder alles für dich gibt.” Süle entschied sich dazu, seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern nicht zu verlängern, deshalb erfolgt der Transfer zu Borussia Dortmund ohne Ablösezahlung.

adk 4 März, 2022 15:43