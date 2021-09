So stehen die Chancen: Rummenigge spricht über Haaland-Wechsel

Bayerns früherer Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge prognostiziert einen baldigen Wechsel von Erling Haaland. Den norwegischen Torjäger wird es seiner Ansicht nach allerdings nicht zum FC Bayern, sondern ins Ausland ziehen.

Ein Verbleib des 21-Jährigen in der Bundesliga schliesst Rummenigge im Gespräch mit der “Sport Bild” quasi aus: “Ich befürchte, dass Haaland nicht in der Bundesliga bleiben wird. Er ist neben vielen Bayern-München-Spielern zu einem absoluten Aushängeschild der Liga geworden. Aber die Zahlen, die kursieren, zeigen: Es ist schwierig, ihn in Deutschland zu halten. Ich gehe davon aus, dass man Haaland in Zukunft im Ausland bestaunen wird.”

Angeblich fordert Berater Mino Raiola für seinen Mandanten ein Jahresgehalt von 50 Mio. Euro. Bei diesen Summen mischen selbst die Bayern nicht mehr mit.

Noch ist Haaland bis 2024 an den BVB gebunden. Im kommenden Jahr greift aber eine Ausstiegsklausel im Bereich von 75 bis 100 Mio. Euro. Längst haben sich ausländische Topklubs in Position gebracht, was eine Verpflichtung im nächsten Sommer angeht.

psc 1 September, 2021 10:23