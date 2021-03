Chelsea schielt bei Pulisic-Abgang auf Kingsley Coman

Der französische Weltmeister des FC Bayern steht englischen Medienberichten zufolge bei den Londonern hoch im Kurs. Coman wird als potentieller Pulisic-Nachfolger gehandelt. Allerdings scheint ein solcher Transfer im Sommer derzeit noch eher unwahrscheinlich. Die Bayern wollen den bis 2023 gültigen Vertrag mit dem 24-Jährigen nämlich verlängern. Bisher macht der Angreifer allerdings noch keine Anstalten, auf das offenbar bereits vorgelegte Angebot einzugehen.

So Chelsea have supposedly identified Kingsley Coman as a replacement for Christian Pulisic *if* he leaves this summer.

But *if* the American does depart, wouldn't it be better for Chelsea to go all in on Callum Hudson-Odoi? https://t.co/mbWLiPLWoV

— Adam Newson (@AdamNewson) March 11, 2021