Coman: “Lewandowski verdient den Ballon d’Or”

Robert Lewandowski erzielte beim 5:2-Sieg des FC Bayern gegen Benfica in der Champions League einen Hattrick. Teamkollege Kingsley Coman hofft, dass der Pole den Ballon d’Or gewinnt.

Beim FC Bayern präsentiert sich Robert Lewandowski weiterhin in Top-Form und trifft wie am Fliessband. Der 33-jährige Stürmer darf sich damit durchaus vielversprechende Chancen auf den Ballon-d’Or-Sieg ausrechnen. “Ob Lewandowski den Ballon d’Or verdient? Ja natürlich. Lewandowski verdient den Ballon d’Or für diese Saison und für die Saison davor”, bekräftigte Kingsley Coman nach dem Sieg gegen Benfica bei “beINSports”.

Auch von seinem Trainer Julian Nagelsmann erhielt Lewandowski angesichts seines 100. Champions-League-Spiels und 81. Tors im Wettbewerb Lob. “Die Quote ist beeindruckend”, sagte Nagelsmann: “Jetzt peilt er die 100 Tore in der Champions League an.” In der laufenden Spielzeit liegt Lewandowski mit acht Toren ganz vorne. “Ich habe nie geglaubt, dass ich so viele Spiele in der Champions League machen kann – und so viele Tore und Vorlagen”, meinte Lewandowski gegenüber “Amazon Prime Video” derweil selbst.

adk 3 November, 2021 10:17