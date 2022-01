Corona-Schock beim FC Bayern: 4 Spieler betroffen

Der FC Bayern ist erneut von Corona-Fällen betroffen. Gleich vier Spieler wurden positiv getestet.

Dies teilt der deutsche Rekordmeister am Samstagabend mit. Kingsley Coman (25), Manuel Neuer (35), Corentin Tolisso (27) sowie Omar Richards (23) wurden positiv getestet und haben sich in häusliche Isolation begeben. Sie verpassen den Trainingsauftakt am kommenden Montag und werden wohl auch beim Bundesliga-Rückrundenstart gegen Gladbach am 7. Januar fehlen. Auch Co-Trainer Dino Toppmöller wurde positiv getestet. Sollten sie die Omikron-Variante haben, müssen sie trotz Impfung in eine 14-tägige Quarantäne.

Neuer hat sich via Instagram bereits zu Wort gemeldet und schreibt: “Mir geht es ganz gut, ich habe zum Glück nur leichte Symptome.”

Trainingsbeginn am 3. Januar – Vier Spieler positiv auf Corona getestet. 🔗: https://t.co/ngcuwNUhNH pic.twitter.com/zsC08X2TDm — FC Bayern München (@FCBayern) January 1, 2022

