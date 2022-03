Coutinho über seine Bayern-Zeit: “Für mich war es eine Ehre”

Philippe Coutinho spielte in der Saison 2019/20 auf Leihbasis beim FC Bayern und räumte das Triple ab. Nun erinnert sich der Brasilianer zurück.

“Das war eine Gruppe mit hoher Qualität, für viele eine der besten Mannschaften der Geschichte”, sagt Philippe Coutinho bei “Globoesporte” rückblickend über sein eines Jahr beim FC Bayern. Der Offensivkünstler betont: “Für mich war es eine Ehre und ich bin stolz, Teil dieser Gruppe und all dessen zu sein, was wir erreicht haben.”

Der FC Barcelona verlieh ihn an die Münchner – so wie nun an Aston Villa. Über seine Rückkehr in die Premier League sagt Coutinho: “Es ist eine Liga, die ich kenne, und ich fühle mich wohl dort. Ausserdem wurde ich von allen sehr gut aufgenommen und das hat mir sehr geholfen.” Die Engländer besitzen eine Kaufoption, die wohl auch aktiviert werden dürfte.

adk 27 März, 2022 10:40