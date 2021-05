Dämpfer für Julian Nagelsmann: Keine neuen Stars

Julian Nagelsmann wird im Sommer neuer Bayern-Trainer. Einen ersten kleinen Dämpfer gibt es gleich zu Beginn.

Nach Angaben der “Sport Bild” schnallt der deutsche Rekordmeister den Gürtel wegen der nach wie vor grossen Auswirkungen der Coronakrise enger. Neue Stars werden in der anstehenden Transferperiode wohl kaum den Weg nach München finden. Einen weiteren Toptransfer in der Grössenordnung von Dayot Upamecano, der 42 Mio. Euro Ablöse kostete, wird es demnach nicht geben. Einige Namen, die Nagelsmann intern angeregt haben soll, seien deshalb nicht umsetzbar.

Neuzugänge wird es aber wohl geben. Ein neuer Rechtsverteidiger soll kommen. Dazu könnte je nach der Zukunft von Mickaël Cuisance und Corentin Tolisso ein neuer zentraler Mittelfeldspieler kommen.

Möglicherweise setzen die Bayern auch wieder auf Leihspieler, wie in der Vergangenheit beispielsweise bei Douglas Costa, Ivan Perisic oder Coutinho. Nagelsmann soll aber vor allem neue Stars “entwickeln”, wie er es schon in Leipzig machen musste. Der Nachwuchsbereich bei den Bayern wurde in den letzten Jahren immer wichtiger. In der Akademie gab es auch schon erste Erfolge. So hat etwa Jamal Musiala den Sprung zu den Profis geschafft.

psc 19 Mai, 2021 14:05