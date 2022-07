Das sagt Salihamidzic über die Verhandlungen um de Ligt

Der FC Bayern arbeitet an einer Verpflichtung von Matthijs de Ligt. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat nun über das Treffen mit Juventus geredet.

Am Montag reiste Hasan Salihamidzic nach Turin, um dort mit Juventus über einen Transfer von Matthijs de Ligt zu verhandeln. “Wir haben gesprochen und jetzt schauen wir mal”, antwortete der Manager des FC Bayern als er am frühen Abend von italienischen Journalisten in Turin abgefangen wurde.

Salihamidzic könne die Transfer-Chancen gegenüber “Sky” nicht bewerten, auch wenn er dies gerne würde. “Man muss sehen, was dabei rauskommt”, so der Sportvorstand der Münchner.

