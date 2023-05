Tuchel bestätigt: Kein Sommer-Ausfall gegen Leipzig

Nachdem sich Yann Sommer die letzten Tage mit Magen-Darm-Problemen rumgeschlagen und das Training des FC Bayern verpasst hatte, ist er rechtzeitig für das Top-Spiel gegen RB Leipzig (Samstag, 18.30 Uhr) zurück.

Am Mittwoch und Donnerstag war Yann Sommer beim FC Bayern zu einer Trainingspause gezwungen. Doch gegen RB Leipzig kann Trainer Thomas Tuchel mit dem Nati-Goalie planen.

Bis auf Manuel Neuer, Lucas Hernández, Alphonso Davies und Eric Maxim Choupo-Moting seien alle einsatzbereit, so Tuchel.

Der FC Bayern will am 33. Spieltag der Bundesliga einen Sieg. Der Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund beträgt weiterhin nur einen Punkt. Und obwohl die Münchner bereits zehnmal in Folge Meister wurden, sind sie nach wie vor hungrig. "Das ist keine Routine. In der Vergangenheit war die Meisterschaft zu diesem Zeitpunkt schon entschieden. Das schaut nach Routine aus, wenn man die Vergangenheit anschaut. Aber die Tabellensituation zeigt, dass es keine Routine ist. Das beste Konzept ist es, zu beeinflussen, was wir beinflussen können. Das ist unsere Leistung, unsere Einstellung und unsere Leidenschaft. Aber auch unsere Stimmung. Wir haben einen schweren Gegner vor der Brust. Wir wollen das nun schaffen, in gute Leistung umzumünzen. Und morgen zählt dann nur ein Sieg", so Tuchel.

adk 19 Mai, 2023 14:00