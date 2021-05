David Alaba erläutert Wechsel zu Real Madrid

Am Freitag gab Real Madrid die Verpflichtung von David Alaba offiziell bekannt. Nun erläutert der langjährige Spieler des FC Bayern, warum er ab der kommenden Saison an der Concha Espina aufläuft.

Nachdem er mit der österreichischen Nationalmannschaft die Europameisterschaft gespielt hat, beginnt für David Alaba ein neues Kapitel. Seit Freitag ist sein Wechsel vom FC Bayern zu Real Madrid offiziell. In Spaniens Hauptstadt unterzeichnete der Verteidiger einen bis 2026 datierten Fünfjahresvertrag und soll mit 12,5 Millionen Euro netto pro Saison fürstlich alimentiert werden.

“Es gab in der Geschichte Reals so viele grossartige Spieler und so viele grossartige Titelgewinne”, lässt sich Alaba von der “Bild” zitieren. “Da will ich mich einreihen und diese Geschichte erfolgreich mit dem Klub und den Fans dort zusammen weiterschreiben.”

In den letzten 13 Jahren, die er beim FC Bayern verbrachte, stieg Alaba zur Vereinsikone auf – zweimal holte er das Triple aus Champions League, Bundesliga-Meisterschaft und DFB-Pokal. Über 430 Profispiele absolvierte der gebürtige Wiener im Bayern-Dress.

“Das wird ein neuer Lebensabschnitt für meine Familie und mich. Ich will mich menschlich und sportlich weiterentwickeln, genau deswegen gehe ich nach Madrid”, sagt Alaba, der unter anderem mit Paris Saint-Germain, dem FC Barcelona, dem FC Chelsea, Manchester City und Manchester United über ein Engagement verhandelte, sich letztendlich aber für Real Madrid entschied.

“Für mich kamen nicht viele Vereine in Frage, Real Madrid stand ganz oben auf meiner Liste. Der Klub gehört wie Bayern München zu den grössten Vereinen der Welt, Die Geschichte und die Tradition sind etwas spezielles”, sagt Alaba. “Siegermentalität und Titelhunger habe ich bei Bayern verinnerlicht. Das braucht man auch bei Real Madrid und das will ich einbringen, genauso wie meine Erfahrung und Qualitäten auf dem Platz.”

aoe 29 Mai, 2021 14:26