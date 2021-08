David Alaba könnte Lewandowski zu Real locken

Der polnische Torjäger Robert Lewandowski sucht angeblich in absehbarer Zeit eine neue Herausforderung. Für nächsten Sommer wird ein Transfer zum Thema. Eine wichtige Rolle bei der Auswahl des nächsten Vereins könnte David Alaba spielen.

Der österreichische Verteidiger, der in diesem Sommer seinerseits vom FC Bayern nach Madrid gewechselt ist, spielte in München jahrelang sehr erfolgreich zusammen mit Lewandowski. Die beiden harmonierten sehr gut und kennen sich in- und auswendig. Spanischen Medienberichten zufolge könnte Alaba seinen Ex-Kollegen durchaus “bearbeiten” und vom Projekt Real Madrid überzeugen, falls er im Santiago Bernabeu wie gewünscht Fuss fasst.

Grundsätzlich steht Lewandowski, der am Samstag seinen 33. Geburtstag feiert, bei den Bayern bis 2023 unter Vertrag. Eine Ausstiegsklausel besteht nicht und Präsident Herbert Hainer hat zuletzt betont, dass der Musterprofi den noch laufenden Vertrag in jedem Fall erfüllen wird. Sollte der Pole aber im kommenden Jahr mit einem konkreten Wechselwunsch an die Bayern-Verantwortlichen treten, könnten sich diese wohl durchaus gesprächsbereit zeigen, sofern ein Nachfolger in Sicht ist. Erling Haaland von Ligarivale Borussia Dortmund könnte dann in den Fokus des deutschen Serienmeisters rücken…

psc 19 August, 2021 15:21